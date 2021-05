Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino déçu par Leonardo ?

Publié le 27 mai 2021 à 22h15 par A.C.

Le courant ne passerait plus vraiment entre Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain et son directeur sportif, Leonardo.

Arrivé il y a seulement quelques mois, Mauricio Pochettino pourrait déjà claquer la porte. La presse anglaise a en effet annoncé un possible retour à Tottenham pour le coach du Paris Saint-Germain, alors qu’en Italie on explique carrément qu’à Doha on douterait de l’Argentin après l’échec en Ligue 1. Récemment, plusieurs sources ont même évoqué des tensions naissantes entre Pochettino et Leonardo, son directeur sportif, qui pourraient effectivement déboucher sur un départ.

Pochettino n'apprécie pas vraiment le rôle pris par Leonardo