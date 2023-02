Catastrophe à l’ASSE, un transfert surprise se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup dur pour l'ASSE. Arrivé il y a quelques semaines pour renforcer le secteur offensif, Gaëtan Charbonnier ne portera plus le maillot vert cette saison. Touché au ligament croisé lors de la rencontre face à Dijon samedi, le buteur pourrait être remplacé par un ancien de la maison, Dylan Saint-Louis. Sous contrat avec Hatayspor, le joueur de 27 ans a confirmé les discussions avec son club formateur.

C'est terminé pour Gaëtan Charbonnier. Arrivé en provenance de l'AJ Auxerre en décembre dernier, le buteur s'est gravement blessé lors de la rencontre face à Dijon samedi dernier. Touché au ligament croisé, le joueur ne portera plus le maillot de l'ASSE cette saison. Comme le permet le règlement dans certains cas, le club peut mettre la main sur un joker médical. Peuple-Vert a évoqué des discussions avec Dylan Saint-Louis, sous contrat avec Hatayspor, mais qui pourrait obtenir une dérogation pour quitter le territoire turc suite au tremblement de terre. Dans un long entretien à Poteaux Carres, Saint-Louis a confirmé l'intérêt de l'ASSE, mais aussi du FC Metz.

Dylan Saint-Louis confirme des discussions avec l'ASSE

« Saint-Etienne et Metz m’ont manifesté leur intérêt. Ce week-end, j’étais à Sainté donc j’en ai profité pour voir le club Et forcément, on a eu des discussions, des trucs. Forcément, c’est quelque chose qui peut arriver. On verra ce qui va se passer. Metz a aussi appelé. Il y a d’autres clubs français qui sont sur moi mais je n’en pas encore bien discuté avec mes agents. Après, il y a aussi des sollicitations de l’étranger. Très franchement, je ne sais pas encore où je vais aller » a déclaré le buteur, qui donne sa préférence à l'ASSE. Ancien de l'ESTAC, Saint-Louis aimerait retrouver Laurent Batlles.

« J’aimerais retravailler avec le coach Batlles »

« Avec Saint-Etienne, ça n’a pas encore discuté chiffres mais ça ne saurait tarder je pense. Dans les prochains jours, ça devrait arriver et surtout, on attend que la fédération turque parle des joueurs dans mon cas qui sont en fin de contrat (…) J’aimerais retravailler avec le coach Batlles, c’est une réalité. Ça fait partie de mes envies, et ça ne date pas d’aujourd’hui (…) Je pense que l’ASSE a des possibilités de faire des efforts financiers pour faire signer des joueurs, on l’a vu lors de ce mercato d’hiver. Bien sûr, je n’aurai pas ce que je touchais en Turquie car c’est énorme, c’est complètement démesuré pour de la Ligue 2. Sainté peut faire des efforts, moi aussi car j’ai conscience que le club ne peut quand même pas dépasser certains plafonds » a-t-il déclaré.

L'attaquant se projette déjà