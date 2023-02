Catastrophe confirmée, c'est la panique à l'ASSE

Arthur Montagne

Touché au genou lors de la victoire contre Dijon (2-0), Gaëtan Charbonnier souffre bel et bien d'une rupture des ligaments croisés et manquera la fin de saison de l'ASSE. Un énorme coup dur pour les Verts qui devront se passer de leur attaquant dans la course au maintien en Ligue 2.

La saison de l'AS Saint-Etienne n'est pas de tout repos. Après des débuts catastrophiques, les Verts ont décidé de profiter du mercato d'hiver pour se renforcer massivement. Un recrutement lancé avec l'arrivée de Gaëtan Charbonnier en provenance de l'AJ Auxerre. Habitué à briller en Ligue 2, Charbonnier a rapidement pris ses marques à l'ASSE comme en témoignent ses trois buts en sept apparitions. Mais l'ancien buteur de l'AJA a été freiné dans son élan contre Dijon samedi (2-0). Touché au genou, l'attaquant a quitté ses partenaires et le verdict est tombé : fin de saison pour Gaëtan Charbonnier.

Difficile à encaisser tant ce projet, cette opération me tenait à cœur, j’y ai mit toute mon énergie, j’ai trouvé une bande de potes prête à batailler pour maintenir ce club, je suis persuadé que l’avenir s’annonce radieux💚Tout vos messages me touchent, merci du fond du coeur🥰 https://t.co/Gvg1JWEJvo — Gaëtan Charbonnier (@charbo10) February 13, 2023

« Gaëtan Charbonnier, victime d'une blessure ce samedi lors du succès face à Dijon (2-0), présente une entorse grave du genou droit. Les examens passés ce lundi ont malheureusement confirmé une rupture du ligament croisé antérieur. L'AS Saint-Étienne a le regret d'annoncer que la saison de son numéro 10 est d'ores et déjà terminée, lui qui avait trouvé le chemin des filets à trois reprises en seulement sept rencontres. Le club apporte tout son soutien à Gaëtan Charbonnier et lui souhaite un prompt rétablissement », explique le communiqué de l'ASSE.

«Difficile à encaisser»