Un transfert de dernière minute va capoter à l’ASSE

Arthur Montagne

Barré par la concurrence dans les buts depuis l'arrivée de Gautier Larsonneur cet hiver, Etienne Green a chuté dans la hiérarchie des gardiens. Une situation qui aurait pu précipiter son départ à l'étranger. Mais alors que quelques marchés restent ouverts, le portier franco-anglais va finalement rester à l'ASSE.

Après la relégation en Ligue 2, Paul Bernardoni a quitté l'ASSE où il était prêté par Angers. Par conséquent, tout laissait à penser qu'Etienne Green allait récupérer sa place pour s'imposer dans son club formateur. Cependant, les Verts ont d'abord recruté Matthieu Dreyer l'été dernier, avant d'attirer Gautier Larsonneur durant le mois de janvier.

Etienne Green va rester à l'ASSE

Par conséquent, le départ d'Etienne Green a été envisagé cet hiver. Mais alors que le mercato ferme ses portes plus tard dans certains championnats, le portier formé à l'ASSE aurait décidé de rester. Et pour cause, selon les informations du Progrès , l'international espoirs anglais n'aurait pas reçu d'offre suffisamment convaincante, repoussant notamment des approches turques.

Vers un transfert l'été prochain ?

Etienne Green va donc finir la saison à l'ASSE où son contrat s'achève en juin 2025. Mais l'été prochain, son avenir fera encore parler puisqu'il n'entre plus du tout dans les plans des Verts. Boubacar Fall est effectivement la doublure de Gautier Larsonneur depuis le début de l'année. Le message envoyé à Etienne Green, ainsi qu'à Matthieu Dreyer, est ainsi assez clair.