Vente ASSE : Un projet colossal prend forme

Arnaud De Kanel

L'ASSE remonte tout doucement la pente mais Roland Romeyer et Bernard Caïazzo continuent de chercher des repreneurs. Mais alors que le projet avec David Blitzer a échoué il y a de ça quelques mois, plus aucun investisseur n'avait frappé à la porte du club stéphanois jusqu'à la semaine dernière où une levée de fond a été effectuée. Explications.

Le projet de vente de l'ASSE reprend vie. A l'abandon depuis l'échec du rachat par David Blitzer, le feuilleton a connu un nouveau tournant la semaine passée puisque Blockcapital, entreprise spécialisée dans la vente d’actifs réels, a annoncé une levée de fonds de 100M€ pour le rachat d'un « club historique français ». Si l'identité de ce dernier n'a pas filtré, il y a de grandes chances qu'il s'agisse de l'ASSE.

Catastrophe confirmée, c'est la panique à l'ASSE https://t.co/GDzrfoAxJB pic.twitter.com/NXcVY3k1oW — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

«Une opportunité unique»

« Je vous présente une opportunité unique d’investir dans un club de football historique français. Blockapital a l’opportunité d’acheter ce club pour 100 millions d’euros et nous sommes à la recherche d’investisseurs pour rejoindre notre projet. Ce club a une riche histoire et une grande tradition dans le football français, avec une forte base de fans fidèles. Il a également un potentiel de croissance considérable grâce à ses installations, son infrastructure et son personnel déjà en place », pouvait-on lire dans le communiqué de Blockcapital.

Blockcapital sort du silence

Spécialisé dans l'actualité de l'ASSE, le média Peuple-Vert a contacté Blockcapital pour en savoir plus. L'entreprise a confirmé la tendance : « Nous tenons tout d'abord à vous informer que pour des raisons confidentielles, notre niveau de communication est très limité, nous vous remercions pour votre compréhension. Chez Blockapital, nous sommes ravis de pouvoir vous informer que nous souhaitons acheter, avec nos investisseurs, un club de football historique français . » Le plan de financement est déjà connu.

Les détails de l'opération