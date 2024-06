«Ça me manque» : Zidane va rendre fou les fans de l’OM

La rédaction

Né à Marseille, Zinédine Zidane n’aura jamais porté le maillot des Phocéens. Formé à Cannes, l’ancien milieu de terrain a joué pour les Girondins de Bordeaux, la Juventus de Turin et le Real Madrid, mais pas pour l’OM. Aujourd’hui reconverti comme entraîneur, le Champion du Monde 1998 s’est confié sur l’amour qu’il porte au club qui a terminé la saison de Ligue 1 à la huitième place.

Zinedine Zidane se fait discret et forcément, chacune de ses prises de parole est passée au peigne fin. Après son immense carrière de joueur, l’ancien milieu de terrain évolue désormais dans le rôle d’entraîneur. Une nouvelle fonction qui semble lui réussir, en témoigne ses trois Ligue des Champions glanées avec le Real Madrid. Si le Ballon d’Or 1998 a vu sa carrière de joueur prendre fin en 2006, il s’est confié sur l’un de ses regrets.

«Ça me manque de ne pas avoir joué à l’OM»

Né à Marseille et véritable symbole de la ville, Zinédine Zidane n’a jamais défendu les couleurs de l’OM. Dans un entretien accordé à Média Carré , le technicien de 51 ans est revenu sur l’amour qu’il porte aux Phocéens : « Ça me manque de ne pas avoir joué à l’OM, mais c'est comme ça. Je ne l'ai pas fait, mais Marseille est dans mon cœur. J'ai supporté ce club avant mes 15 ans. De mes 11 à 14 ans, j'étais au Vélodrome. Et quand je revenais j'allais dans les virages nord. »

Zidane un jour à l’OM ?

Libre comme l’air, Zinédine Zidane est pisté par de nombreux clubs, mais l'ancien coach du Real Madrid semble rembarrer tous ses prétendants. Beaucoup aimeraient le voir à l’OM, d’autant plus que le club traverse une période difficile. Possible ? Réponse dans les prochaines semaines.