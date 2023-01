Ça chauffe pour son transfert au PSG, il est attendu au tournant

La rédaction

C'est la bombe mercato de ce lundi soir, Hakim Ziyech plaît fortement au Paris Saint-Germain et pourrait débarquer cet hiver. Voulant absolument recruter un élément offensif, les pistes menant à Malcom et Rayan Cherki ont échoué. Les dirigeants de club de la capitale aurait donc jeté leur dévolu sur le joueur marocain évoluant à Chelsea, Hakim Ziyech. Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc évoque ce choix.

Barré par la concurrence à Chelsea, Hakim Ziyech risque donc de filer au Paris Saint-Germain, un intérêt confirmé par le10sport.com ce lundi soir, mais où il y a encore plus de concurrence. Pas de quoi inquiéter Walid Regragui, sélectionneur du Maroc qui était présent dans l'émission l' After Foot , diffusée sur RMC . Pour autant, Hakim Ziyech a intérêt à jouer pour prétendre à des appels en sélection.

«Le plus important, c’est surtout qu’ils puissent trouver un club où évoluer et continuer à jouer»

Sur RMC , Walid Regragui a commenté la rumeur envoyant son joueur au PSG, Hakim Ziyech : « Je n’ai aucune info le concernant à part lire sur les réseaux sociaux et la presse que ce serait proche. Je ne rentre pas dans les décisions des joueurs, j’observe surtout parce que c’est important qu’ils fassent leur choix. Le plus important, c’est surtout qu’ils puissent trouver un club où évoluer et continuer à jouer. C’est important pour Hakim. Si ce qui m’importe est le temps de jeu ? Exactement, au PSG il y aura encore plus de concurrence qu’à Chelsea, mais bon, peut-être que dans la rotation, s’ils le font venir, c’est qu’ils comptent quand même lui donner du temps de jeu. ».

EXCLU @le10sport : Le PSG vient de transmettre une offre "non négociable"https://t.co/DYD0LZPa1V — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 30, 2023

Regragui assure ne pas s'immiscer dans la phase décisionnelle