Au PSG, une révolution est en marche avec le Qatar

Place au dossier Manchester United. En 2011, QSI a racheté le PSG et il est question du désir de la famille royale du Qatar d’en faire de même avec les Red Devils. La révolution serait en marche.

Le Qatar s’est implanté dans le monde du football européen avec l’acquisition du PSG à l’été 2011 soit, onze ans avant le coup d’envoi de la Coupe du monde sur ses terres. Malgré les sceptiques et le boycott, le Mondial au Qatar a trouvé son public au vu des audiences pendant la compétition à l’automne dernier. Et maintenant ? Le PSG pourrait-il être lâché par le Qatar et le projet QSI ? Le président Nasser Al-Khelaïfi affirmait que l’engagement qatari au PSG était total l’année dernière.

«Parmi ces 5 offres, il y a un intérêt du Qatar»

Pour autant, il est question d’une volonté de la famille royale du Qatar de racheter Manchester United quand bien même le règlement de l’UEFA interdit au même organisme d’avoir la propriété de deux clubs évoluant en Ligue des champions. Une autre entité que QSI serait derrière la tentative rachat de Manchester United. Bruno Constant, journaliste pour RTL , a fait un point avec Alexandre Ruiz pour Fair Play.

«Ce qu’on ne sait pas exactement c’est quel groupe au Qatar veut racheter ce club»