Grosse inquiétude pour Messi, le PSG est fixé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dans le dur à Marseille mercredi soir, Lionel Messi n’a pas participé à la nouvelle défaite du PSG contre Monaco puisqu’il était blessé. Vendredi, Christophe Galtier a précisé que l’Argentin n’était pas incertain pour la rencontre face au Bayern Munich. L’entraîneur parisien a confirmé après le match que Messi reprendrait l’entraînement dimanche ou lundi.

Le PSG vit une période délicate. Battu contre l’OM mercredi soir en huitième de finale de Coupe de France (2-1), Paris a encore chuté samedi face à l’AS Monaco (3-1). Une seconde défaite consécutive qui tombe au pire des moments puisque le PSG affrontera le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions. Et au-delà de la dynamique très négative, Paris doit également gérer les nombreuses blessures, dont celle de Lionel Messi.

Lionel Messi n’est pas «incertain pour le Bayern Munich»

Touché à Marseille, Messi n’a pas fait le déplacement pour affronter Monaco ce samedi. Alors que le journal L’Équipe et RMC Sport laissaient planer le doute sur sa participation au choc contre le Bayern Munich, Christophe Galtier a clarifié ce sujet vendredi en conférence de presse. « Léo a ressenti une fatigue musculaire, il reprendra l’entraînement lundi. Il n’est pas incertain pour le Bayern », a déclaré l’entraîneur du PSG, tirant au clair ce dossier chaud.

Reprise de l’entraînement dimanche ou lundi