Attendu au PSG, il réclame le transfert de Mbappé

Alors que le mercato du PSG s’annonce rythmé, la situation de Kylian Mbappé est encore floue. Même si son avenir devrait s’écrire à Paris, les dirigeants restent forcément méfiants. Pendant ce temps, Rafael Leao, qui est l’une des pistes du PSG, a invité l’attaquant français à le rejoindre au Milan AC.

L’avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup moins parler que la saison dernière, cela reste tout de même un sujet capital pour le PSG. Vu la saison difficile que connaît Paris, Mbappé n’est jamais certain de poursuivre l’aventure. Néanmoins, les dirigeants du PSG n’ont aucune envie de s’en séparer et se projettent avec lui.

«Si je viens, c’est que l’AC Milan»

Pendant ce temps, les prétendants continuent d’attendre. Kylian Mbappé, lui, a un rêve : le Real Madrid. Mais lors de la cérémonie The Best , l’attaquant du PSG a également ouvert la porte à un autre club. « Si je viens, c’est que l’AC Milan », lançait le champion du monde 2018 en réponse à une possible arrivée en Serie A.

Leao attend Mbappé