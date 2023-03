ASSE : Double coup de tonnerre sur le mercato

La rédaction

En grande difficulté tout au long de la saison, en étant quasiment tout le temps relégable, l'ASSE souffle un peu actuellement. À l'approche du sprint final, les Verts disposent d'un matelas confortable de 7 points sur le premier relégable, Dijon. Si elle ne retrouvera pas tout de suite la Ligue 1, l'ASSE va devoir continuer à se reconstruire, mais devra faire sans doute sans deux éléments capitaux cette saison : Jean-Philippe Krasso et Gaëtan Charbonnier.

Face à Bordeaux ce samedi lors de la 26ème journée de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne voudra certainement faire la passe de 6, tandis que les Girondins de Bordeaux seraient inspirés de faire la passe de 3 dans l'optique de la montée. Deux monuments en reconstruction, au parcours diamétralement opposé depuis le début de la saison. Depuis la 9ème journée de Ligue 2, Bordeaux n'a plus quitté le top 3, tandis que l'ASSE vient de quitter la zone de relégation. Mais les Verts devront faire sans Gaëtan Charbonnier, gravement blessé au genou l'année prochaine, dont l'avenir s'écrit en pointillés, tout comme vraisemblablement celui de Jean-Philippe Krasso.

Krasso, parti pour partir

Si Saint-Étienne est actuellement 15ème avec 30 points, c'est notamment grâce à son attaquant Jean-Philippe Krasso. Après 25 journées disputées, l'attaquant ivoirien a marqué 12 buts et delivré 7 passes décisives. Il a été l'un des rares à surnager dans l'effectif stéphanois durant la majeure partie de saison. Mais selon des informations de L'Équipe , la bonne saison de Jean-Philippe Krasso devrait être la dernière dans le Forez. L'Ivoirien est en fin de contrat en juin prochain et une prolongation n'est pas à l'ordre du jour.

Charbonnier, train express régional