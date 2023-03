Poussé au départ, il lâche un énorme message à l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Suite à sa descente en Ligue 2, l'ASSE avait été contrainte de dégraisser son effectif lors du dernier mercato estival. Plusieurs éléments ont été poussés vers la sortie, notamment Maxence Rivera. Prêté au Puy Foot jusqu'en juin prochain, l'ailier reste surveillé par le club stéphanois, qui pourrait bien décider de le conserver la saison prochaine.

Le vestiaire de l'ASSE a changé de visage lors du dernier mercato estival. Relégué en Ligue 2, le club stéphanois a été contraint de se séparer de plusieurs éléments, notamment de Maxence Rivera. L'ailier droit de 20 ans a été prêté au Puy Foot. Un passage en National, qui permet à Rivera de s'exprimer, et avec réussite.





L'ASSE surveille Rivera

Auteur de son premier but face à Villefranche, Rivera a été félicité par l'ASSE. « Je ne l'ai pas vu lui. Il y avait Loïc Perrin qui était avec lui, qui m'a envoyé un petit message après le match qu'on a fait, et qui m'a envoyé un petit message aussi après le but que j'ai mis ce week-end. S'ils ont envoyé un message, c'est qu'ils sont plutôt attentifs » a-t-il déclaré en conférence de presse.

« C'est bien pour mon retour peut-être là-bas... »