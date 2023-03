«J’ai été impressionné» : Le PSG est dans le vrai pour sa révolution

Thomas Bourseau

Christophe Galtier a enchaîné quelques résultats mitigés à la tête de l’effectif du PSG, de quoi pousser certaines têtes pensantes du club à réfléchir à un potentiel remplacement. Pour Thiago Motta, le PSG viserait juste selon le directeur technique de Bologne.

En raison d’une première quinzaine difficile au PSG pour Christophe Galtier avec trois défaites de suite, la position de l’entraîneur du PSG a été considérablement fragilisée d’après L’Équipe . Certaines options sur le marché auraient été activé par le Paris Saint-Germain pour sa succession dont les pistes menant à Thomas Tuchel, José Mourinho voire à Thiago Motta. Pour ce qui est de Tuchel et de Mourinho, le10sport.com vous affirmait le 17 février dernier qu’il n’y avait eu aucun contact d’amorcé et que Galtier n’était d’ailleurs pas menacé.

«Toute discussion sur son avenir est absolument prématurée»

En ce qui concerne le cas Thiago Motta, l’ancien joueur du PSG est en poste à Bologne depuis l’été dernier et n’a nullement l’intention de déménager à l’instant T. « Je pense que toute discussion sur son avenir est absolument prématurée et qu'il est trop concentré sur le fait d'obtenir ce qu'il y a de mieux avec Bologne pour pouvoir penser à autre chose. Il veut jouer d'autres matchs comme celui de dimanche et celui de Florence. ». C’est en effet ce qu’Alessandro Canovi, son agent, a confié à TMW ces derniers jours avant d’affirmer que même si l’Inter venait, la concentration de Motta était focalisée sur Bologne. « En ce moment, il n’y a rien avec l’Inter. L’objectif de Thiago est de remporter son prochain match contre le Torino. Il souhaite travailler avec un club qui vise à créer quelque chose d’important, nous sommes sur un projet de deux ans ».

«Thiago Motta m'a beaucoup intrigué»