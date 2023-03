«Un crack» : Sur le mercato, l’OM a tiré le gros lot

Thomas Bourseau

François-Régis Mughe (18 ans) a déjà pu tirer son épingle du jeu face à Annecy mercredi dernier en 1/4 de finale de Coupe de France. Et selon le directeur de l’école de football des brasseries du Cameroun, l’OM a touché le jackpot.

En 2020, l’OM était passé par le Diambars FC au Sénégal pour boucler le recrutement de Bamba Dieng. Surnommé comme étant le « nouveau Drogba » par les supporters de l’Olympique de Marseille, Dieng n’a pour autant pas fait long feu au sein du club phocéen puisqu’il a été transféré au FC Lorient en janvier dernier. Président de l’OM, Pablo Longoria a souhaité mettre la main sur une nouvelle pépite africaine, mais cette fois-ci au Cameroun.

Buteur face à Annecy, ce n’est que le début pour Mughe

En effet, alors qu’il n’est âgé que de 18 ans, François-Régis Mughe s’est déjà montré sous les couleurs de l’OM mercredi soir en Coupe de France face à Annecy en inscrivant le but égalisateur avant les tirs au but perdus par l’OM face au pensionnaire de Ligue 2. Pour Jean-Flaubert Nono, l’Olympique de Marseille ne s’est absolument pas trompé.

«Au pays, il était considéré comme un des leaders de la génération 2004»

Pour Actu Cameroun, le directeur de l’école de football des brasseries du Cameroun a expliqué à quel point François-Régis Mughe est une pépite. « J’ai vu à son coup d’œil et à sa prise d’information avant sa frappe que ce n’est pas un coup de chance. Il l’a fait exprès. Au pays, il était considéré comme un des leaders de la génération 2004, un des deux cracks. C’est un joueur de couloir à fort potentiel qui peut jouer à droite ou à gauche, je le trouve d’ailleurs bien plus fort à gauche. Il peut aussi évoluer comme deuxième attaquant derrière une pointe. Il a des qualités de dribble et de vitesse, notamment en reprise d’accélération, très intéressantes. Il avait tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs. C’est sympa ce qui lui arrive. L’effectif n’étant pas pléthorique à l’OM, on pouvait espérer qu’il ait un peu de temps de jeu. Marquer devant 64 000 spectateurs, ça va lui donner de la confiance. J’espère que le public marseillais apprendra à le connaître et à l’apprécier ».