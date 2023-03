Il a sauvé l’ASSE, l’incroyable annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Manager de l’ASSE entre octobre 2019 et décembre 2021, Claude Puel a connu un passage mouvementé dans le Forez. Néanmoins, le technicien français est persuadé d’avoir sauvé les Verts en faisant éclore plusieurs jeunes joueurs qui ont rapporté environ 85M€ en indemnité de transfert.

En octobre 2019, Claude Puel est nommé manager de l'ASSE et aura la lourde tâche de sauver un club en difficulté sur le plan sportif et économique. Une mission qui ne sera pas totalement accomplie puisqu'il est remplacé par Pascal Dupraz en décembre 2021 qui ne pourra pas éviter la relégation en Ligue 2. Néanmoins, Claude Puel rappelle qu'en lançant des jeunes joueurs, il a permis aux Verts de récupérer près de 85M€ et ainsi éviter une catastrophe.

▶️ Mercato : Mourinho au PSG ? 👇 pic.twitter.com/9Rn4Kr8QTl — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Puel annonce avoir sauvé l’ASSE

« Quand je suis arrivé au sein du club et que j'ai vu les finances, le club vivait par procuration, il était lourdement endetté. J'ai participé à quatre mercatos, il a été impossible de faire du recrutement à titre onéreux, de mettre certains moyens pour recruter des joueurs parce que le club était en large déficit. Aucun jeune n'avait été formé pour représenter un actif. C'est à dire pour le vendre et pour bénéficier d'une rentrée d'argent. C'était très problématique. La seule chose que je pouvais faire, c'était de développer des jeunes joueurs issus du centre de formation. Les mettre en équipe première pour essayer de créer des actifs, faire de la plus-value avec eux et pouvoir les revendre. C'est comme ça que l'on a développé des Fofana, Honorat, Gourna et beaucoup de joueurs. Il y a pour plus de 85M€ de jeunes joueurs qui ont été vendus que j'avais mis en équipe première et qui ont permis au club d'éviter une rétrogradation sur l'aspect financier qui l'aurait mis au niveau amateur », lance-t-il au micro de 100% Football Amateur sur radio RGB .

«C’était la seule chose à faire»