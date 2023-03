Son transfert est annoncé au PSG, il lâche sa réponse

Thibault Morlain

Du côté du PSG, on prépare déjà le prochain mercato estival. Et pour renforcer le groupe de Christophe Galtier, Luis Campos aurait notamment coché le nom de Manu Koné, actuel milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach. Ancien de Toulouse, Koné pourrait donc faire son retour en Ligue 1 et ce jeudi, il s'est confié sur l'intérêt du PSG et son avenir.

Pour le mercato estival à venir, le PSG verrait déjà les choses en grand. En effet, certains noms commencent à circuler aux abords du Parc des Princes et ils mènent notamment à des Français évoluant du côté de la Bundesliga. Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) ainsi que Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) auraient notamment tapé dans l'oeil de Luis Campos en vue de la saison prochaine. Qui rejoindra alors le PSG ? La question a été posée à Koné. Et ce jeudi, dans des propos accordés à Bild , l'ancien joueur de Toulouse s'est lâché sur son avenir.

« J'ai un contrat jusqu'en 2025 »

Quid donc de l'avenir de Manu Koné ? A ce sujet, le joueur du Borussia Mönchengladbach a expliqué : « Je peux imaginer beaucoup de choses. Mais j'ai un contrat jusqu'en 2025 et je ne me concentre que sur Gladbach. Je me sens très à l'aise au Borussia. Les rumeurs de départ ne me dérangent pas, je suis entièrement concentré sur la suite de la saison. Ensuite, nous verrons ce qui se passera ».

« C'est bien sûr attrayant »