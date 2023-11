Après son clash avec Gattuso, il va débarquer à l’OM ?

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts pour le prochain mercato hivernal, l’OM aurait notamment un œil sur Hirving Lozano. Si cela venait à se confirmer, l’actuel joueur du PSV Eindhoven retrouverait Gennaro Gattuso, qu’il a connu lorsqu’il évoluait à Naples. Ce qui serait pour le moins surprenant au vu du passif entre les deux hommes.

Dixième de Ligue 1 et incapable de s’imposer à l’extérieur, l’OM déçoit depuis le début de la saison. Pour essayer de redresser la barre, les dirigeants olympiens ont l’intention de recruter lors du prochain mercato hivernal. En ce sens, deux postes sont ciblés : un latéral gauche, ainsi qu’un ailier. En ce qui concerne ce dernier, la piste menant à Hirving Lozano a vu le jour ce jeudi, d’après les informations d’ El Futbolero .

Vente OM : Il lâche une bombe sur l'Arabie Saoudite https://t.co/XfkE9qiej4 pic.twitter.com/cSfxE4e8w9 — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

Relation tendue entre Lozano et Gattuso à Naples

En effet, l’OM serait intéressé par l’international mexicain (66 sélections), qui est retourné au PSV Eindhoven l’été dernier, après quatre ans passés à Naples. Chez les Azzurri , Hirving Lozano avait notamment évolué sous les ordres d’un certain Gennaro Gattuso, arrivé sur le banc de l’OM au mois de septembre. Mais les deux hommes avaient eu une relation pour le moins tendue. À la veille de jouer la finale de la Coupe d’Italie face à la Juventus en juin 2020, l’ailier aujourd’hui âgé de 28 ans avait été écarté par le technicien italien, qui lui avait reproché son comportement à l’entraînement.

«Je ne permets à personne de gâcher une séance d'entraînement»