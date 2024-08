Mercato - OM : Roberto De Zerbi prépare une surprise ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un portier depuis plusieurs semaines, l’OM a dû revoir ses plans et se lancer à la recherche d’un deuxième portier après la blessure de Ruben Blanco. Geronimo Rulli (Ajax Amsterdam) devrait ainsi rejoindre prochainement la formation phocéenne, tandis que Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles) s'est déjà engagé avec l'OM et il se pourrait que Roberto De Zerbi mise sur ses deux recrues.

L’Olympique de Marseille touche au but dans l’un de ses dossiers prioritaires. Ce n’est plus désormais un mais bien deux gardiens qui sont attendus dans la cité phocéenne après la grave blessure de Ruben Blanco lors du dernier match amical contre Sunderland, tandis que Pau Lopez n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Geronimo Rulli (Ajax Amsterdam) s’apprête ainsi à s’engager en faveur de l’OM, alors que Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles) a déjà signé à Marseille. Et alors que ce dernier semble destiné à occuper un rôle de doublure, il y pourrait y avoir une surprise.

« Il est même possible que les deux gardiens jouent »

Journaliste chez ESPN, Kees Kwakman estime Jeffrey de Lange pourrait surprendre à Marseille. « Il est très à l'aise avec ses pieds. Il aime construire le jeu depuis l'arrière en effectuant des passes courtes vers les joueurs devant lui. Rulli s'en sort bien dans ce domaine, mais De Lange semble encore plus à l'aise. Je pense donc que la concurrence pour le poste de gardien titulaire sera intense », estime-t-il, interrogé par Le Phocéen. Il se pourrait même qu’aucune hiérarchie ne soit établie entre les deux futurs portiers de l’OM : « Il est même possible que les deux gardiens jouent, car De Zerbi avait l'habitude de faire tourner ses gardiens à Brighton ».

Rulli ou de Lange pour débuter ?

« La grande question, bien sûr, est de savoir qui sera le gardien titulaire, poursuit Kees Kwakman. Si l'on se base sur la saison dernière, on pourrait pencher pour de Lange, car il a joué tous les matchs et a très bien performé avec Go Ahead Eagles. Rulli, quant à lui, a perdu sa place à l'Ajax, en partie à cause d'une blessure, et n'a pas été très convaincant dans les matchs qu'il a disputés. Si l'on considère l'expérience, Rulli a l'avantage, avec plus de matchs au très haut niveau, ayant joué dans diverses compétitions et pour de grands clubs. De Lange, en revanche, n'est gardien titulaire que depuis deux ans dans un club de moindre envergure ».