Mercato : L’OM l’appelle, il dit oui pour son transfert !

A la recherche de deux gardiens dans ce mercato estival, l’OM s’est attaché les services de Geronimo Rulli, qui devrait prendre la succession de Pau Lopez dans les cages, et Jeffrey de Lange, destiné à devenir sa doublure. Ce dernier a eu l’occasion de se prononcer sur son choix de venir à Marseille.

Ils sont neufs à avoir signé à l’OM dans ce mercato estival, avec Mason Greenwood, Ismaël Koné, Lilian Brassier, Derek Cornelius, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Valentin Carboni, Pierre-Emile Hojberg et Elye Wahi. Pablo Longoria et ses équipes ont ainsi réglé un gros chantier avec le recrutement de deux nouveaux gardiens afin de remplacer Pau Lopez, qui n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, et Ruben Blanco, blessé durant un match amical. Présenté à la presse ce mercredi, Jeffrey de Lange a justifié son arrivée dans la cité phocéenne.

« C’est une très grande opportunité pour continuer d’apprendre »

« Lorsqu’on a un club comme l’OM, un très grand club, qui nous appelle, c’est une très grande opportunité pour continuer d’apprendre. Je pense que quand on me parle de l’OM, la première chose qui me vient en tête, ce sont les supporters, l’atmosphère du Vélodrome… C’est un club qui respire le football », a confié le gardien venu des Go Ahead Eagles pour 2M€ hors bonus, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

« Mon rêve de devenir international »

« Le coach a besoin de gardiens bons au pied, j’ai vu pas mal de matches de Brighton, car Verburggen est mon ami, et je pense que son style me va très bien, poursuit Jeffrey de Lange, qui affiche un grand objectif avec cette signature : « Oui, c’est mon rêve de devenir international, et en signant dans un grand club comme l’OM, ça nous donne plus de chances, c’est dans ma tête sans aucun doute ».