Mercato : L’Arabie saoudite va ruiner un très gros dossier de l’OM ?

La semaine dernière, Paul Pogba a reçu une excellente nouvelle avec la réduction de sa sanction pour dopage par le Tribunal Arbitral du Sport, sa suspension passant de 4 ans à 18 mois. De quoi lui permettre de faire son retour en match officiel en mars prochain. Alors que l’OM est évoqué comme une destination possible pour lui, le Français serait également dans le collimateur de l’Arabie saoudite.

Paul Pogba peut de nouveau se consacrer à sa carrière. Au cœur de plusieurs affaires ces derniers mois, le champion du monde tricolore contrôlé positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA) en septembre 2023 a vu sa sanction être réduite par le TAS, lui permettant de retrouver les terrains en mars prochain. La Juventus ne comptant plus sur lui, plusieurs pistes sont évoquées pour son retour, à l’instar de l’OM. Mais d’autres options s’offrent à lui.

L’Arabie saoudite à l’affût

D’après TMW, l’Arabie saoudite pourrait notamment profiter de sa situation contractuelle pour se positionner et ainsi attirer un autre gros nom du football mondial, après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Neymar.

Offensive en vue pour le LAFC ?

Le média italien ajoute que le Los Angeles FC s’interroge également sur le cas Paul Pogba et pourrait passer à l’action. Giorgio Chiellini, ancien coéquipier de La Pioche à la Juve, a intégré l'organigramme de la franchise MLS au terme de sa carrière et pourrait jouer un rôle important dans le dossier, tandis que les présences d’Hugo Lloris et Olivier Giroud, sacrés champions du monde en 2018 avec Paul Pogba, ne sont pas négligeables non plus. Si l’OM décide réellement de se positionner, il y aura de la concurrence.