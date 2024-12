Mbappé - Neymar : Les retrouvailles sont annoncées !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir échoué en finale il y a deux ans, Kylian Mbappé a récemment affiché son souhait de participer à une nouvelle Coupe du monde avec l’équipe de France. Un objectif qu’il partage avec Neymar, son ancien partenaire au PSG qui souhaite être de la partie en 2026 du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique.

En 2022, au terme d’une finale historique, Lionel Messi et les Argentins ont décroché le Graal en battant l’équipe de France emmenée par Kylian Mbappé (3-3, 4 tab à 2). Les deux stars étaient alors coéquipiers au PSG et se sont donc rapidement revues après ce duel intense. « En vrai ? C'est parce que c'est Messi, tu respectes, c'est une légende vivante. Mais j'avais la rage de fou malade le premier jour, s’est souvenu Mbappé avec le sourire lors de son entretien accordé à l’émission Clique. Mais ce qui est bien, c'est que le premier jour quand on est rentré, on a cassé cette glace parce que tu sais, tu appréhendes un peu. On s'est livré une bataille (au Qatar) que tout le monde a vu, et après on se retrouve dans la même équipe. Et le premier truc, ça a été de rigoler tous les deux et il m'a dit "c'est bon, tu as déjà gagné une fois, il faut me laisser gagner moi aussi". Moi j'avais déjà gagné tu vois. Et après on s'est remémoré des souvenirs ensemble de la finale, parce que c'est bien d'avoir le gars d'en face, savoir ce qu'il pense, et on a rigolé et au final on a fait une deuxième partie de saison où on s'est super bien entendu. Je pense que cette finale (de Coupe du monde) nous a encore plus rapprochés finalement ».

Mbappé veut rejouer la Coupe du Monde

Vainqueur du Mondial 2018, Kylian Mbappé conserve de grosses ambitions comme il l’a confié à Mouloud Achour dans l’émission Clique : « Je veux rejouer la Coupe du monde. Faut gagner. C’est la compétition du football, faut gagner ça. Pour l’instant, on a fait deux finales, mais il y en a une qui sert à rien. Il faut remettre de l’ordre car c’est un peu compliqué en sélection mais on a toujours su se remettre à l’endroit quand la Coupe du monde arrivait, faut ramener une troisième étoile. Si j’arrive à ramener deux étoiles sur trois, c’est top ». Et il n’est pas le seul à vouloir retrouver la compétition mythique.

Neymar en rêve aussi

L’autre ex-membre de la MNM du PSG a lui aussi un rêve en tête ! Interrogé par RMC, Neymar a affiché un grand objectif pour 2026 : « Évidemment que la Coupe du monde est le but pour tous les joueurs. Je l'ai déjà jouée trois fois, je veux évidemment faire la quatrième. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme après m’être remis en forme ici, dans mon club ». Neymar aura 34 ans lorsque l’événement aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’occasion peut-être de recroiser la route de Kylian Mbappé.