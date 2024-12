Mbappé accusé de viol : L'incroyable annonce de son avocate

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au voyage de Kylian Mbappé à Stockholm, une enquête avait été ouverte par la justice suédoise suite à des accusations de viol. Celle-ci vient d'être refermée. En effet, ce jeudi, la décision a été prise de clore cette affaire faute de preuves suffisantes. S'exprimant suite à ce verdict, l'avocate de Mbappé a fait une grande annonce.

Le verdict est tombé ce jeudi 12 décembre. Le parquet suédois a ainsi décidé de clore l'affaire de viol à laquelle Kylian Mbappé était lié faute de preuves suffisantes mais aussi parce que la plaignante ne voulait plus participer à l'enquête. Mais la star du Real Madrid était-elle réellement visée par la plainte ? Jamais le nom de Mbappé n'a été évoqué par la justice suédoise.

« Fort possible que ce ne soit absolument pas lui qui était concerné »

Cela fait alors dire à l'avocate de Kylian Mbappé que son client n'était tout simplement pas visé. En effet, sur TF1, Me Marie-Alix Canu-Bernard a confié : « Je maintiens et je réitère qu'à ce stade, il est fort possible que ce ne soit absolument pas lui qui était concerné par la plainte, qui a priori elle existe. C'est la seule chose que l'on sait ».

« Il savait ce qu'il n'avait pas fait »

L'avocate de Kylian Mbappé a par ailleurs également fait savoir : « Il a toujours été extrêmement serein. Il savait ce qu'il n'avait pas fait ». Alors que le joueur du Real Madrid était prêt à se rendre en Suède s'il était convoqué pour s'expliquer, il n'aura donc pas besoin de le faire...