OM : De Zerbi lâche une annonce surprise sur le PSG

Auteur d'un mercato exceptionnel l'été dernier, l'OM est revenu pour cette saison 2024-2025 avec de grandes ambitions. Le club semble être en capacité de finir sur le podium de Ligue 1, voire mieux. L'objectif est clairement de rivaliser avec le PSG, et en ce moment, le club est sur une belle dynamique. Malgré tout, Roberto De Zerbi préfère se concentrer sur les victoires de son équipe.

En prenant la tête de l'OM cet été, Roberto De Zerbi a réussi à remettre sur pied une équipe en totale perte de vitesse. L'entraîneur italien fait parler ses belles qualités, et alors que le championnat arrive presque à la moitié, le club pointe à cinq longueurs du PSG au classement. Au début de la saison, le technicien n'avait pas caché son envie de rivaliser avec le club de la capitale.

De Zerbi voulait rivaliser avec le PSG

Malgré des difficultés à domicile notamment, l'OM réalise une très bonne saison 2024-2025. Le club semble être en mesure de répondre aux attentes de Roberto De Zerbi, qui a mis la pression sur le PSG. « On ne peut pas faire semblant non plus, bien sûr qu’on veut rivaliser avec Paris. Personne ne doit l’oublier à l’OM, et je ne parle pas seulement des joueurs », avait déclaré Roberto De Zerbi en début de saison. Pour le moment, le projet Ligue des Champions est en bonne voie.

De Zerbi se montre plus discret

Après la claque reçue face à Auxerre, l'OM a réussi à se remettre sur le droit chemin, en enchaînant trois victoires d'une importance capitale face à de belles équipes. Un nouveau succès samedi face au LOSC serait incroyable. « Rivaliser avec le PSG ? Je ne sais pas... Vous me posez cette question depuis Auxerre, je ne veux pas parler d'objectif et de classement. Je veux gagner le match demain (samedi). Ce match vaut 9 points ! Pas seulement pour le classement. Ça serait la 4e victoire d'affilée. Ce serait un pas de plus par rapport à la défaite contre Auxerre. On finirait bien l'année » a-t-il confié en conférence de presse ce vendredi. Roberto De Zerbi fait donc machine arrière, refusant désormais d'évoquer ses ambitions face au PSG.