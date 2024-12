Kylian Mbappé : «Des ennemis influents» s'en prennent à lui ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à son voyage en Suède en octobre dernier, Kylian Mbappé s'est retrouvé au coeur de la polémique. En effet, après cette virée à Stockholm, la star du Real Madrid a été accusée de viol. L'enquête aura duré jusqu'à ce jeudi et l'annonce de sa clôture pour faute de preuves suffisantes. Et si cette affaire avait été montée par des ennemis de Mbappé ? C'est ce que pense Mourad Boudjellal.

Comme il l'avait expliqué dans son interview à Clique dimanche dernier, Kylian Mbappé n'avait rien à se reprocher malgré les accusations de viol dont il avait fait l'objet suite à son voyage en Suède. Le joueur du Real Madrid peut désormais être plus serein que jamais. En effet, ce jeudi, la justice suédoise a rendu son verdict et faute de preuves suffisantes, la décision a été prise de clore cette affaire. « Les preuves n'étaient pas de nature à me permettre de poursuivre l'enquête. Les preuves obtenues au cours de l'enquête ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête préliminaire », a annoncé la procureure Marina Chirakova.

Le verdict est tombé pour Mbappé : une escapade à Stockholm qui tourne à la tempête. Que réserve l’avenir au prodige du ballon rond ? ⚖️ https://t.co/LnGh1ri2Od — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

« Salir l'image du joueur, qui est une icône »

C'est suite à ce verdict que Mourad Boudjellal s'est posé une étonnante question, émettant alors une théorie folle. Au micro de RMC, il a ainsi balancé : « Est-ce que Mbappé aurait des ennemis ? C'est la question qu'on peut se poser. Des ennemis influents qui pourraient être un Etat quelque part, qui ont des intérêts économiques et sportifs en France et qui quelque part auraient voulu salir l'image du joueur, qui est une icône en disant : "Regardez Mbappé c'est un mec qui bringue, qui sort, ce n'est pas du tout l'image du footballeur avec une hygiène de vie professionnelle". Moi c'est une idée que je me fais, je dois peut-être me tromper. Sûrement je dois me tromper. Mbappé avait l'air serein et une fois de plus, on a eu un procès médiatique qui a dû lui faire du mal, et ça a fait pschitt à l'arrivée ». Qui seraient ces ennemis de Kylian Mbappé ? Mourad Boudjellal a sous-entendu l'implication du Qatar.

« Aucune preuve de mensonge »

Kylian Mbappé aurait-il alors été victime d'un piège pour nuire à son image ? Au moment de clore l'enquête, la procureure Marina Chirakova a toutefois tenu à faire une annonce importante à ce propos, faisant ainsi savoir : « La seule chose que je peux dire, c’est que les preuves ne sont pas suffisantes. Il n’y a aucune preuve de mensonge. Les éléments collectés lors de l'enquête ne sont pas suffisants pour continuer l'affaire. C'est la seule raison pour laquelle j’ai décidé de la cesser ».