Mbappé : Il dévoile son gros projet avec Deschamps !

Thomas Bourseau

L’Euro débute ce lundi pour l’équipe de France qui sera opposée à 21h à l’Autriche sur la pelouse de Dusseldorf. Pour Kylian Mbappé, il est important de réussir son entrée en lice pour la suite de la compétition qu’il compte bien remporter pour lui, les Bleus et leurs supporters, mais aussi pour Didier Deschamps.

La page PSG a été tournée pour Kylian Mbappé, une première fois le 10 mai avec l’annonce de son départ sur les réseaux sociaux, puis par ses adieux au Parc des princes 48 heures plus tard contre le Toulouse FC (1-3). Et pour finir, c’est l’annonce du Real Madrid le 3 juin dernier qui a mis un terme définitif au feuilleton de son avenir.

«Il ne lui reste que l’Euro comme entraîneur»

Et maintenant, place à l’Euro avec l’équipe de France, sa quatrième compétition officielle avec les Bleus, mais sa première en tant que capitaine. Ayant récupéré le brassard en mars 2023 après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé compte bien marquer le coup en Allemagne pendant cet Euro qui fermera ses portes le 14 juillet prochain, jour de fête nationale en France. L’histoire ne peut pas être plus belle et Mbappé a clairement annoncé la couleur à Téléfoot de ses intentions de victoire pour lui, mais aussi pour son sélectionneur Didier Deschamps. « C’est vrai qu’il a eu la chance de tout gagner, il ne lui reste que l’Euro comme entraîneur. C’est sûr que c’est important pour lui aussi. Moi, en tant que joueur, il ne me reste plus que l’Euro. Mais il faut déjà penser au premier match (Autriche, le 17 juin à 21 heures ), parce que le premier match est très important ».

«C'est quelqu'un que je respecte beaucoup déjà»