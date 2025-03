Mbappé à Paris : Le cadeau annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Perturbé par les blessures en début de saison, Ethan Mbappé a franchi un cap important ce mardi soir. Le petit frère de Kylian a connu sa première titularisation en Ligue des champions face au Borussia Dortmund. A l'issue de ce huitième de finale aller (1-1), le coach du LOSC Bruno Génésio a justifié sa décision.

Entrée en matière délicate pour Ethan Mbappé. Titularisé par Bruno Génésio ce mardi, le milieu de terrain offensif du LOSC est apparu quelque peu timoré face au Borussia Dortmund, dans un stade où son grand frère, Kylian, avait éclaboussé de son talent en claquant un doublé avec l’AS Monaco en avril 2017. Ethan n’a pas connu le même destin que l’actuel joueur du Real Madrid, mais a tout de même reçu un message d’encouragement de la part de son entraîneur.

Génésio explique sa décision

« J’avais bien aimé l’entrée pleine de culot d’Ethan à Paris dans un contexte où ce n’était pas simple pour lui. e voulais avoir sur ce côté avec Thomas (Meunier) de la percussion et de la vitesse parce qu’on voulait exploiter cette profondeur et les espaces dans le dos de la défense. Je trouve qu’il a fait une heure plutôt très intéressante » a déclaré Génésio qui s’est illustré en Ligue des champions cette saison par quelques coups bien sentis.

Ethan Mbappé récompensé par son entraîneur

Cette fois-ci, la titularisation d’Ethan Mbappé, préféré à Mitchel Bakker, n’a pas eu l’effet escompté. Mais Génésio a voulu le récompenser après sa belle rentrée face au PSG samedi dernier. « Ethan a fait une bonne entrée à Paris (samedi dernier en Ligue 1, ndlr) et j’avais envie d’avoir de la percussion et de la vitesse devant, a confié l’entraîneur lillois. On a beaucoup de problème avec les joueurs offensifs, certains sont blessés, d’autres reviennent seulement de blessure comme Matias Fernandez-Pardo ou Rémy (Cabella) » a-t-il lâché dans des propos rapportés par L’Equipe.