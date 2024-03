Coup de théâtre au RC Lens, un sale coup est dénoncé

Hugo Chirossel

En début de semaine, le RC Lens a nommé Mike Mode en tant que nouveau responsable de sa cellule de recrutement. Pourtant, le Français âgé de 25 ans pourrait déjà s’en aller, en raison d’un imbroglio concernant le début de sa carrière au FC Séville. Mais ce serait en réalité Frédéric Hébert et Romain Peyrusqué qui seraient à l’origine de ce conflit en interne.

À peine arrivé, Mike Mode pourrait déjà quitter le RC Lens. Le Français âgé de 25 ans est arrivé lundi chez les Sang et Or , où il devrait prendre les rênes de la cellule de recrutement. Mais voilà, comme indiqué par L'Équipe , l’ancien joueur amateur et recruteur au FC Séville pourrait déjà s’en aller.

Mike Mode déjà sur le départ

En cause, un imbroglio autour de la véracité du début de sa carrière au FC Séville, ce qui pourrait le pousser vers la sortie. Mais l’arrivée de Mike Mode pourrait surtout rebattre les cartes en interne au RC Lens, où Frédéric Hébert, coordinateur du recrutement, et son adjoint Romain Peyrusqué seraient sur le départ.

Une guerre d’influence en interne ?