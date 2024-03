RC Lens : Une grande révolution est annoncée !

Benjamin Labrousse

Malgré une défaite (2-1) concédée vendredi soir lors du Derby du Nord face au LOSC, le RC Lens est toujours en course pour une qualification en Coupe d’Europe. En parallèle, le club artésien poursuit sa progression en interne, notamment sur le mercato. A ce sujet, un nouveau responsable du recrutement va être nommé à Lens.

Le RC Lens en progrès ? Dauphins du PSG l’an dernier, les Sang et Or ont connu plus de difficulté cette saison. Néanmoins, la formation de Franck Haise semble avoir su se pérenniser au sein de l’élite du football français, notamment grâce à son recrutement basé sur la data. Habitué à avoir du flair sur le mercato, Lens s’apprête à prendre une grande décision en ce sens.

Mbappé : Surprise, le RC Lens imite le PSG https://t.co/wquAV0giOX pic.twitter.com/ARMgWHjwJx — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

Nouveau venu à la tête du recrutement à Lens !

Car selon les dernières indiscrétions de Foot Mercato , un nouveau responsable du recrutement arrive au sein des Sang et Or ! En effet, le média révèle que Lens s’apprête à accueillir Mike Mode, jeune français de 25 ans à la tête de sa cellule de recrutement. Scout à Séville sous la houlette du célèbre directeur sportif Monchi, Mike Mode se voit donc ouvrir les portes d’un poste prestigieux en Ligue 1.

Deux départs à venir en interne ?