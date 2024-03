RC Lens : Un coup de tonnerre est annoncé !

Benjamin Labrousse

Ce samedi matin, plusieurs médias annonçaient l’arrivée d’un nouveau responsable du recrutement au RC Lens. Ainsi, Mike Mode, ancien joueur amateur de 25 ans, débarquait ce lundi à la tête de ce poste prestigieux dans le Nord. Toutefois, l’ancien scout du Séville FC devrait rapidement être débarqué par le club artésien, et ce pour une raison surprenante. Explications.

Le RC Lens en plein changement ? Si ce vendredi soir, le club artésien s’est incliné face au LOSC (2-1) dans une rencontre décisive pour la suite du championnat, plusieurs changements pourraient prochainement être officialisés en interne côté lensois…

Un nouveau responsable du recrutement chez les Sang et Or ?

Et pour cause. Ce samedi matin, Foot Mercato révélait qu’un gros changement avait eu lieu pour les Sang et Or , avec l’arrivée de Mike Mode en tant que nouveau responsable de recrutement du RC Lens. Ancien amateur, ce Français de 25 ans avait précédemment opéré en tant que scout pour le Séville FC, et selon l’Equipe , aurait pris ses fonctions ce lundi dans le Nord.

Mike Mode va être viré par Lens