Officiel : C’est signé, le Paris FC fait comme le Real Madrid !

A l’instar du Real Madrid ou de l’AC Milan par le passé, le Paris FC s’associe avec bwin. L’autre club de la capitale, qui a vu dernièrement la famille Arnault entrer dans son capital, a annoncé ce jeudi l’arrivée de la marque de paris sportifs comme « partenaire majeur ».

Troisième fortune mondiale, la famille Arnault est désormais détentrice de 52,4% des parts du Paris FC, à la lutte pour une montée en Ligue 1. L’autre club de la capitale est troisième au classement, devancé par le FC Lorient et le FC Metz. Et c’est avec un nouveau partenaire que le PFC tentera d’aller chercher son billet pour l’élite.

Comme le Real Madrid, le Paris FC s’associe à bwin

Ce jeudi, le Paris FC a officialisé le début de sa collaboration avec bwin, marque de paris sportifs et de poker qui devient « partenaire majeur » du club. Les fans de football connaissent bien cet acteur du jeu, qui a associé son image à celle de mastodontes comme le Real Madrid ou l’AC Milan à la fin des années 2000.

« Ce partenariat vient confirmer l’attractivité croissante du Paris FC »

« Nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat stratégique avec bwin, s’est réjoui Pierre Ferracci, président du club. Ce partenariat vient confirmer l’attractivité croissante du Paris FC et la confiance que des marques prestigieuses accordent à notre projet. Avec bwin à nos côtés, nous renforçons notre projet et créons de nouvelles opportunités pour nos supporters et fans du Club. Merci à bwin pour leur confiance, et bienvenue dans la famille Paris FC ! »