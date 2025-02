L'accord à 4M€ qui rapproche le Paris FC du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est désormais officiel, la saison prochaine, le Paris FC évoluera au stade Jean Bouin, quittant ainsi Charléty. Quelques mètres seulement sépareront l'enceinte du PFC et le Parc des Princes où évolue le PSG. Un stade Jean Bouin qu'il faudra tout de même partagé avec le Stade Français et à ce propos, Thomas Lombard en a dit plus sur l'accord passé entre les deux clubs.

Racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull, le Paris FC vise la montée en Ligue 1 à la fin de la saison. Un problème vient d'ailleurs d'être résolu. En effet, le PFC n'évoluera plus à l'avenir à Charléty puisqu'un accord a été trouvé avec le Stade Français pour partage le stade Jean Bouin, situé à quelques mètres seulement du Parc des Princes où évolue le PSG.

« Une perte d’activité non négligeable qu’il a fallu compenser »

Directeur général du Stade Français, Thomas Lombard s'est exprimé au Parisien sur l'accord passé avec le Paris FC pour partager Jean Bouin. « On parle d'un dédommagement de 4M€ du Paris FC ? Le montant reste confidentiel. La venue du PFC génère une perte d’activité non négligeable qu’il a fallu compenser. Depuis la sortie du Covid, nous organisons chaque année des événements, près de 200 par an, qui génèrent des revenus, que l’on n’aura plus. On a fait la moyenne des 3-4 dernières années pour calculer ce manque à gagner », a-t-il d'abord confié.

« Il y aura des séquences de montage et démontage »

Pour ce qui est des détails techniques, Thomas Lombard a également expliqué : « Il y aura des séquences de montage et démontage pour mettre le stade en configuration foot. Il faut par exemple installer un parcage visiteurs, des normes de sécurité propres au foot. Ça sera monté et démonté à chaque rencontre. Quelles seront les couleurs ? Les fauteuils roses, ce sont des housses, ça peut se changer facilement, le PFC fera comme il veut. Dans le stade, il y a du rose, mais la décoration est déjà à dominante bleu marine. Peu de choses changeront. Sur l’aménagement intérieur, les supports sont déjà amovibles. Les écrans LED, c’est juste un programme informatique à changer. Le PFC viendra avec son branding, ses partenaires. On a l’habitude, avec le PSG féminin, le FC Versailles, les Musketeers… On loue le stade en « clean stadium ». La solution est assez simple et on a le savoir-faire ».

Il y aura également une logistique à gérer pour faire cohabiter... 3 clubs puisque le PSG n'est à quelques mètres. « Le calendrier sportif, c’est un sujet très important. Comment faire cohabiter 3 clubs, le PSG, le PFC et nous, dans une même zone ? Il y a eu des discussions avec la LFP, la LNR, la préfecture de police, les clubs bien sûr… Et il y en a encore. Il va falloir qu’on se coordonne. Le PSG a de grosses contraintes en termes de sécurité. La préfecture exige par exemple 3 à 4 heures de battement entre un match au Parc des Princes et un match à Jean-Bouin. La bonne stratégie, ça serait d’aligner le Stade Français et le PFC le même week-end à Jean-Bouin, laisser le PSG le plus souvent possible seul », a fait savoir Thomas Lombard à ce propos.