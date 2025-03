Zlatan Ibrahimovic - PSG : Le clash improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Première star iconique de l’ère QSI au PSG, Zlatan Ibrahimovic a notamment croisé la route de Pierre Ménès durant son passage dans la capitale. Avec non sans un certain humour, l’ancien buteur suédois n’avait pas hésité à clasher le journaliste sportif qui dévoile sa rencontre avec Ibrahimovic.

Recruté par le PSG en 2012, Zlatan Ibrahimovic avait véritablement lancé l’ère des grandes stars dans la capitale grâce aux moyens financiers conséquents apportés par le Qatar. Pierre Ménès, qui travaillait à cette époque pour Canal +, a d’ailleurs eu l’occasion d’interviewer Ibrahimovic. Et sur sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot, l’ancien consultant du Canal Football Club lâches quelques anecdotes croustillantes sur la première star du PSG version QSI.

Mercato : Un joueur de Deschamps fait paniquer le PSG !

➡️ https://t.co/LdsQwiDFpz pic.twitter.com/naagOVp9UE — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 4, 2025

« On allait au même restaurant »

« Une anecdote sur Zlatan ? On allait au même restaurant avec Zlatan. Il arrivait très tôt avec sa femme, ses gosses. Il prenait son Coca, son plat de pâtes, et à 21h tout le monde était reparti. C’était quelqu’un de sympathique qui s’est construit un personnage, presque une carapace autour de lui. Je me rappelle que lorsque Canal avait les Trophées UNFP, je l’avais interviewé à la fin, au grand dam du mec de la com du PSG qui ne voulait pas, mais bon, il ne sait pas sur qui il est tombé. Et ça c’est super bien passé, j’ai d’ailleurs des photos de cette rencontre », indique Pierre Ménès, qui s’est même fait clasher avec humour par Zlatan Ibrahimovic durant leur rencontre.

« T’as dû changer depuis l’époque »

« Ce qui est drôle, c’est qu’il habitait rue de Marignan à Paris, qui va des Champs-Elysées à l’Avenue Montaigne, et c’est la rue où je suis né. Je lui avais dit ça, il m’a regardé et m’a dit : ‘T’as dû changer depuis l’époque’ », poursuit Pierre Ménès sur ce tacle amical envoyé par l’ancien numéro 10 du PSG.