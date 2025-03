PSG : Un buteur «extraordinaire» est annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Impressionnant ces derniers mois, Ousmane Dembélé l’est encore plus depuis le début de l’année 2025 et son repositionnement en tant que faux numéro 9. L’international français empile les buts, lui qui en totalise 26 cette saison, et pour le journaliste Pierre Ménès, le PSG s’est trouvé un avant-centre « extraordinaire » avec lui.

En enchaînant une dixième victoire d’affilée toutes compétitions confondues samedi lors de la réception du LOSC (4-1), le PSG a parfaitement préparé la réception de Liverpool, mercredi en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet et des joueurs en pleine forme, notamment Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué et Fabian Ruiz.

« Il y a un truc évident, c’est l’état de forme »

« Il y a un truc évident, c’est l’état de forme. Au début de la saison, il ne faut pas oublier que Luis Enrique n’avait pas convoqué Dembélé pour Arsenal, que Barcola avait un trou, Ruiz n’avançait pas, João Neves venait d’arriver…Et surtout, Désiré Doué était en pleine phase d’acclimatation », a déclaré le journaliste Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot. Le PSG peut surtout compter sur un attaquant dans la forme de sa vie : Ousmane Dembélé.

« Dembélé est une révélation extraordinaire au poste d’avant-centre »

Samedi contre le LOSC, l’international français (53 sélections) a inscrit son 26e but toutes compétitions confondues cette saison, lui qui était pourtant décrié pour son manque d’efficacité. Une évolution qui se voit encore plus depuis que Luis Enrique l’utilise en tant que faux numéro 9. « Aujourd’hui, Doué rayonne, Dembélé est une révélation extraordinaire au poste d’avant-centre, Barcola a retrouvé toute son efficacité, Ruiz est quasiment au niveau de ce qu’il montre avec l’Espagne. Rien que ces quatre joueurs-là, ça change le visage d’une équipe. Mis à part des méformes ponctuelles, je ne vois pas pourquoi le PSG replongerait », a ajouté Pierre Ménès.