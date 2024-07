Viré par le PSG, il n’a «pas digéré»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Membre du staff de Thomas Tuchel en tant qu’analyste vidéo, Benjamin Weber a donc partagé le quotidien de l’entraîneur allemand durant son passage au PSG. Une expérience qui s’est brutalement arrêtée en décembre 2020 lorsque le club de la capitale a décidé de virer Tuchel, et Weber a encore du mal à digérer ce départ.

À l’été 2018, le PSG avait opté pour Thomas Tuchel au poste d’entraîneur, et le technicien allemand venait donc assurer la succession d’Unai Emery sur le banc du club de la capitale. Une collaboration qui aura tenu pendant deux ans et demi et qui aura notamment permis au PSG de disputer l’unique finale de Ligue des Champions de son histoire (en 2020 au final 8 de Lisbonne, perdu face au Bayern Munich). Mais six mois plus tard, en plein mois de décembre, Tuchel et l’ensemble de son staff ont été subitement virés par le PSG.

Le PSG se lance dans un «gros duel», un transfert à 120M€ est annoncé https://t.co/NeWVtl1rB0 pic.twitter.com/SOrUH3e6v1 — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

Le clan Tuchel a adoré le PSG

Benjamin Weber, fidèle analyste vidéo de Thomas Tuchel, se remémore dans les colonnes du Parisien leur expérience au PSG : « Chaque match à Paris était magique ! On a eu Michael Jordan dans le vestiaire ou la visite de David Beckham. C’était fou, frissonne encore l’ancien Parisien. À l’entraînement, je côtoyais des joueurs comme Kylian, Angel Di Maria, Gigi Buffon… J’ai encore les poils quand j’en parle. Pour moi c’était exceptionnel de rencontrer tous ces gars normaux et agréables chaque jour », indique Weber, qui n’a pas pour autant oublié la manière avec laquelle la direction du PSG a subitement décidé de les éjecter, en plein milieu de saison.

« J’ai encore du mal à le digérer »