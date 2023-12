Vente PSG : Le Qatar calme tout le monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce jeudi, le PSG a annoncé l'entrée dans son capital d'un nouvel investisseur, à savoir Arctos Partners qui a acquis 12,5% des parts du club parisien pour environ 530M€. Une information qui pourrait bien relancer les rumeurs annonçant le désengagement de QSI. Mais du côté du Qatar, on dément catégoriquement cette hypothèse, et le propos de Nasser Al-Khelaïfi semblent même laisser entendre que les Qataris sont encore là pour longtemps.

Alors que QSI a cédé 12,5% de ses parts au PSG au fonds d'investissement américain Arctos Partners, les rumeurs entourant un possible désengagement du Qatar pourraient revenir sur le devant de la scène. Cependant, une source proche du dossier, contactée par France Info , assure que le Qatar ne compte pas « se séparer du club ». Et les propos de Nasser Al-Khelaïfi semblent confirmer cette tendance puisqu'il se projette sur l'avenir du PSG.

Al-Khelaïfi vend la mèche pour la vente du PSG ?

« Nous sommes heureux d'accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l'excellence dans tout ce que nous faisons », assure le président du PSG dans le communiqué officiel du club de la capitale, avant de poursuivre.

«Nous entrons dans la phase passionnante basée sur des ambitions à long terme»