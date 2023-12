Un problème avec Mbappé ? Le PSG réagit

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un très bon début de saison, Kylian Mbappé rappelle à quel point il est indispensable sur le front de l'attaque du PSG. Et alors que certains y voient une dépendance pas forcément rassurante pour le club de la capitale, Luis Enrique estime qu'elle est tout à fait justifiée avec un joueur d'un tel talent. Et il calme le jeu à ce sujet.

Depuis son arrivée au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé s'est naturellement imposé comme un élément majeur du club francilien, jusqu'à se rendre indispensable. Avant le déplacement au Havre dimanche, le capitaine de l'équipe de France comptabilisait 17 buts, tandis qu'aucun autre joueur de l'effectif du PSG ne dépassait les 4 réalisations. Et Luis Enrique s'est exprimé sur cet écart important et la Mbappé-dépendance en conférence de presse.

« J’aimerais bien avoir trois attaquants comme Mbappé »

« J’aimerais bien avoir trois attaquants à 17 buts comme Mbappé, mais ça ne marche pas comme ça. La saison passée, le PSG possédait des stars mondiales, et les buts étaient plus réparties entre les joueurs. Où que soit Kylian, il va marquer entre 40 et 50 buts. J’espère qu’il va pouvoir marquer encore plus, c’est ce que nous recherchons », confie l'entraîneur espagnol du PSG, qui ne s'inquiète pas pour autant de cette dépendance autour de Mbappé.

« Nous dépendons de lui, mais... »