Un énorme cadeau du PSG révélé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand absent du choc entre Arsenal et le PSG, Ousmane Dembélé a été sanctionné par Luis Enrique et a donc été privé de déplacement à Londres mardi soir. Un choix qui a peut-être été préjudiciable au PSG, mais de son côté, William Saliba avoue avoir ressenti un énorme soulagement quand il a appris cette nouvelle.

Auteur d’une prestation globalement peu convaincante et avec un Gianluigi Donnarumma particulièrement fébrile, le PSG s’est incliné sur la pelouse d’Arsenal mardi soir en Ligue des Champions (2-0). Les heures précédant la rencontre, Luis Enrique avait sanctionné Ousmane Dembélé et ne l’avait pas convoqué pour le déplacement à Londres en raison d’un problème de comportement en interne. Et cette absence a donc été préjudiciable dans la prestation du PSG face aux Gunners.

Une star du PSG se fait dézinguer à l'étranger ! https://t.co/Qg4eF9nkuA pic.twitter.com/jwVRblA5QV — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

Saliba heureux de la victoire

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, William Saliba a décrypté la victoire de son équipe face au PSG : « On mérite cette victoire. Le coach avait dit qu'il fallait être meilleurs qu'eux dans les deux surfaces. Dès qu'on a eu quelques chances, on les a mises au fond. Quand on n'était pas bien, on a su défendre tous ensemble », confie le défenseur français d’Arsenal, avant de faire une énorme révélation sur l’absence surprise de Dembélé pour ce match.

« Ça nous a fait du bien »

« L'absence de Dembélé? Ça nous a fait du bien quand on a appris qu'il n'était pas là. On sait qu'ils ont d'autres joueurs pour pallier son absence. On s'est concentré sur nous-mêmes », poursuit Saliba. En clair, il reconnaît l’énorme cadeau du PSG avec ce choix de ne pas convoquer Dembélé…