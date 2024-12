«Un cave», Riolo dézingue le boss du PSG !

Amadou Diawara

Alors que QSI a racheté le PSG, Nasser Al-Khelaïfi est devenu le nouveau président du club le 4 novembre 2011. Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a taclé sèchement le patron parisien. D'après le journaliste français, les grands dirigeants européens prennent Nasser Al-Khelaïfi pour est un « cave ».

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. En effet, QSI a racheté le club parisien pour lui permettre de « rêver plus grand ». Pour lancer la nouvelle ère au PSG, le Qatar a choisi d'installer Nasser Al-Khelaïfi en tant que président, et ce, le 4 novembre de cette année-là. Et le dirigeant qatari n'a jamais bougé.

Riolo s'en prend à Al-Khelaïfi

Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a jugé le passage de Nasser Al-Khelaïfi au PSG. Et à en croire le journaliste de RMC Sport, le président parisien n'est pas du tout pris au sérieux dans le milieu, du moins pas par les plus grand dirigeants européens.

«Les présidents le prennent pour un cave»

« Nasser Al-Khelaïfi ? C’est quelqu’un qui n’a jamais rien gagné au final. Les trophées nationaux, dans les conditions qui sont les siennes, t’es bien obligé d’analyser un peu tranquillement et justement la situation. Fort avec les faibles, faible avec les forts. En Europe, tous les grands dirigeants le prennent pour un cave. En France, il fait la loi par l’oseille, il a mis Labrune dans sa poche, tous souffrent de sciatiques à force de faire des courbettes devant lui. Il obtient tout avec le blé. Mais les présidents le prennent pour un cave. Qu’est-ce que tu crois que pensent Florentino Pérez, Tebas, le Barça, l’Atlético, les Italiens, les Allemands du Bayern… ils pensent quoi de lui ? Le mec prend des banderoles dans un stade, de qui on parle ? », a pesté Daniel Riolo.