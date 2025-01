«Tocard», un joueur rabaissé au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG où il n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani s’apprête à rebondir en prêt à la Juventus Turin. Et selon Daniel Riolo, le buteur français n’a pas été forcément respecté à Paris, et notamment par Luis Enrique qui n’a pas eu de considération pour lui en raison de son poste.

Randal Kolo Muani et le PSG, c’est bientôt la fin ! Un an et demi après avoir été recruté pour 90M€, l’international français s’apprête à rejoindre la Juventus Turin en prêt (sans option d’achat), et ce une fois que le couac administratif sera réglé par le PSG (qui a déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger). Kolo Muani a vécu une situation très particulière ces derniers mois au Parc des Princes avec un temps de jeu très limité, et pour cause, Luis Enrique ne semble pas considérer les buteurs présents dans son effectif si l’on en croit les propos de Daniel Riolo dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Ce gars-là n'est pas devenu totalement un tocard »

« Kolo Muani n'a pas supporté la pression au PSG. Il vient avec un entraîneur qui déteste les 9 donc il n'a pas mis dans de bonnes dispositions. Avec l'équipe de France, il n'est pas mal du tout, on va voir quel genre d'attaquant c'est s'il arrive à aller à la Juve. Ce gars-là n'est pas devenu totalement un tocard, il n'était pas dans le bon contexte. Gonçalo Ramos, tout le monde est convaincu que c'est un bon attaquant, au PSG il n'y arrivera pas. Tu joues avec un entraîneur qui n'aime pas les 9 et qui ne fait rien pour que tu joues dans cette stratégie là », estime Riolo, qui regrette donc que Kolo Muani ait été autant rabaissé pendant un an et demi au PSG.

Pas de 9 au PSG ?

« Les 9 ne peuvent pas venir au PSG, il faut aller ailleurs. Campos était plutôt chaud pour retenter Osimhen en décembre, l'autre (ndlr : Luis Enrique) a mis le frein tout de suite. Kolo Muani, on ne peut pas tirer réellement de conclusions », poursuit l’éditorialiste de RMC Sport.