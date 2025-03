Terrible scandale : Le clan Mélenchon alerte le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le PSG se déplace à Liverpool ce mercredi soir, la députée LFI Clémence Guetté a interpellé le club parisien sur les réseaux sociaux. Sur son compte X, elle a publié une pétition lancée par un supporter demandant l'arrêt du partenariat avec Visit Rwanda, en raison de l'implication de ce pays dans la guerre en République démocratique du Congo.

Conclu en 2019 par le PSG, le partenariat avec « Visit Rwanda » est remis en question par de nombreux organismes. Depuis plusieurs mois, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, commettent des crimes de guerre en République Démocratique du Congo. Face à ces atrocités, un supporter du club parisien a lancé une pétition pour demander la fin de cet accord.

Le PSG est interpellé

« Le Rwanda, sous le gouvernement de Paul Kagame, est de plus en plus impliqué dans les conflits en République Démocratique du Congo (RDC), où des groupes armés soutenus par le Rwanda exacerbent une crise humanitaire dévastatrice. Depuis plusieurs années, les forces rwandaises sont accusées de soutenir des milices qui commettent des atrocités, causant des souffrances indescriptibles à des milliers de civils congolais. En tant que Club emblématique, respecté à l’échelle internationale, le PSG a un rôle important à jouer dans la promotion de valeurs positives. Cependant, en maintenant ce partenariat avec "Visit Rwanda", notre Club pourrait être perçu comme ignorant les réalités géopolitiques et humanitaires de cette situation, et risquerait de donner l'impression qu'il ferme les yeux sur les violations des droits humains » peut-on lire dans cette pétition.

Une députée LFI soutient l'initiative

Celle-ci a reçu le soutien de Clémence Guetté, députée LFI. « Le Paris Saint Germain doit mettre fin à son partenariat avec le Rwanda. Face aux atrocités en République démocratique du Congo, le monde du sport ne peut rester complice » a-t-elle lâché sur le réseau social X ce mardi.