Tensions avec Mbappé, le PSG peut tout arranger

Alexis Brunet

Tout va pour le mieux au PSG. Les partenaires de Marquinhos sont premiers de Ligue 1, qualifiés pour les demi-finales de Coupe de France, et en quart de finale de Ligue des champions. Pourtant, un évènement vient assombrir la fin de saison du club de la capitale. Depuis quelque temps, la relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé se détériore. Pour éviter que cela ne dégénère, un bon parcours en Ligue des champions paraît obligatoire.

Dimanche soir, face à l'OM, le PSG s'est encore une fois imposé (0-2). Pourtant, à la fin du match, tout le monde n'avait pas le sourire dans le camp parisien. En effet, Kylian Mbappé n'était pas le plus heureux des hommes, à cause d'un choix de Luis Enrique.

Luis Enrique a sorti Mbappé à la 65ème minute

Auteur d'une prestation bien terne face à l'OM, Kylian Mbappé a été sorti à la 65ème minute, par Luis Enrique. Le champion du monde était énervé au moment de quitter la pelouse, et il aurait même insulté son entraîneur. Les relations entre les deux hommes ne sont donc pas prêtes de s'améliorer.

Transferts : Le Qatar veut éjecter une star du PSG ! https://t.co/vMECz3zhIg pic.twitter.com/JhpA1wpP3r — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

La Ligue des champions sera décisive