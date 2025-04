Séquence folle au PSG, Luis Enrique s'enfuit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour la seconde fois de suite, Luis Enrique a terminé une saison de Ligue 1 avec le titre de champion de France. Une union sacrée semble avoir lieu au PSG puisque les joueurs de l'Espagnol l'ont célébré en le jetant dans les airs. Son staff technique a eu une tout autre idée qui l'a amené à quitter les écrans de beIN SPORTS.

Samedi, en début de soirée, ce fut la fête au Parc des princes. Invaincus en Ligue 1 avec le PSG, les hommes de Luis Enrique ont pris le meilleur sur le SCO d'Angers (1-0). Ce qui a conduit 13ème sacre de l'histoire du Paris Saint-Germain en championnat et le quatrième de suite.

Le PSG sacré champion de France

Comme la saison dernière, Luis Enrique a terminé l'exercice avec le titre de champion de France. Soulignant la cohésion de son groupe et de son staff technique à diverses reprises au fil de la campagne, le coach espagnol a été pris au dépourvu. En pleine interview en bord terrain avec BeIN SPORTS, Enrique a été assailli par une partie du staff alors qu'il développait une réponse.

Luis Enrique fuit à la vue de son staff et des bouteilles d'eau !

Ce qui a, instinctivement, engendré la fuite de Luis Enrique qui a quitté le champ visuel de la caméra en s'offusquant avec le sourire de plusieurs « non, non, non ». Résultat, l'entraîneur du PSG a été aspergé d'eau. Un souvenir qu'il va garder un long moment en mémoire après avoir vu l'intégralité du vestiaire le jeter dans les airs pour le célébrer.