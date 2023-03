Sacrifié par le PSG, il vit un calvaire à l’étranger

La rédaction

Ancien joueur du PSG, Ander Herrera avait rejoint l’Athletic Bilbao l’été dernier. D’abord prêté, l’Espagnol avait été finalement cédé cet hiver au club basque sans indemnité de transfert, afin de pouvoir permettre au club parisien de prêter Keylor Navas du côté de Nottingham Forest. Sur les réseaux sociaux, Herrera a dévoilé connaître de nombreuses blessures musculaires ces derniers temps.

Peu en vue depuis son retour à l’Athletic Bilbao (club dans lequel il avait précédemment évolué entre 2011 et 2014), Ander Herrera s’était engagé cet hiver avec le club basque. L’ancien du PSG, qui n’a plus joué depuis le 29 janvier dernier, a tenu à livrer un message dans lequel il a dévoilé de nombreuses vérités.

Ander Herrera souffre de nombreuses blessures.

Dans un long message publié sur le réseau social Twitter , Ander Herrera s’est exprimé sur sa situation : « Je traverse sans aucun doute le moment le plus difficile de ma carrière. Il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé à avoir des problèmes musculaires répétitifs dont je ne peux pas me remettre » , annonce l’ancien joueur du PSG. « Pour quelqu'un comme moi, passionné par son métier et qui en profite intensément au quotidien, c'est quelque chose de très dur. Je ressens la même énergie et le même enthousiasme pour le football que pendant toute ma carrière, mais les blessures ne me permettent pas de prendre du plaisir et d'être heureux » .

Ander Herrera a songé à arrêter sa carrière