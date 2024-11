Riolo reçoit une réponse cash en provenance du PSG !

Pierrick Levallet

S’il est aujourd’hui indiscutable sur le côté gauche, Bradley Barcola a néanmoins connu quelques difficultés avant de s’imposer au PSG. L’international français a notamment été vivement critiqué après la déroute contre Newcastle en Ligue des champions la saison passée. L’ailier de 22 ans a alors répondu clairement à ses détracteurs, dont Daniel Riolo fait partie.

Désormais très important au PSG après le départ de Kylian Mbappé, Bradley Barcola a néanmoins connu quelques difficultés avant de s’imposer dans la capitale. L’international français avait notamment cristallisé les critiques après la déroute face à Newcastle en Ligue des champions la saison passée (défaite 4-1 en octobre dernier). Daniel Riolo s’en était notamment vivement pris à lui, le surnommant même « Bambi ». Depuis, Bradley Barcola a gommé certains de ses défauts. Et il n’a pas manqué de répondre à nouveau à ses détracteurs, dont le chroniqueur de l’After Foot sur RMC fait partie.

«C’était sûr qu’il y allait avoir des critiques»

« Les critiques après le match contre Newcastle la saison passée ? À la fin du match, j’étais vraiment déçu. Mes parents étaient là, je me suis assis avec eux. On a parlé un petit moment et on s’est dit qu’il fallait faire mieux. Ce n’est pas possible de faire ce genre de performance au PSG. Je ne savais pas ce qui se disait sur moi, mais c’était sûr qu’il y allait avoir des critiques. Tout de suite, on s’est dit : « Même si tu entends des trucs, n’écoute pas. Tu sais que tu as mal joué mais prends conscience de ce qui n’a pas été, et dès le prochain match, montre-leur que tu n’es pas un petit. » » a lancé Bradley Barcola dans un entretien accordé au Parisien.

Le PSG attend son réveil en Ligue des champions

L’ailier de 22 ans se sait toutefois attendu en Ligue des champions. S’il brille en Ligue 1 (8 buts en 10 matchs), il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets dans la prestigieuse compétition européenne cette saison. Le PSG espère bien évidemment que Bradley Barcola débloquera vite la situation. Luis Enrique lui fait en tout cas confiance. Reste maintenant à voir s’il marquera son premier but en Ligue des champions cette saison face à l’Atlético de Madrid ce mercredi.