Recrue totalement inattendue pour le PSG !

Arnaud De Kanel

Face au départ de Michel Montana, speaker emblématique du PSG, Miguel Derennes a assuré l'intérim lors des quatre premiers matchs à domicile cette saison, apportant sa touche personnelle aux rendez-vous au Parc. Désormais, c’est au tour de Jean-Luc Guizonne, artiste aux multiples talents, de prendre le relais pour insuffler une nouvelle dynamique dans ce rôle. Une recrue assez inattendue.

Le PSG poursuit son grand ménage et réinvente son identité à tous les niveaux. Le 12 mai dernier, au moment où l'équipe de Luis Enrique disputait son ultime rencontre de la saison à domicile contre Toulouse (1-3), Michel Montana, emblématique voix du Parc des Princes, a presque éclipsé Kylian Mbappé, lui-même en train de faire ses adieux au public parisien. Montana, arrivé en 1994 et devenu la voix officielle du PSG en 1998, a marqué de son empreinte sonore le Parc, son panache et son charisme s'imposant comme la bande sonore des émotions des supporters. Lors de cette dernière apparition en mai, l’homme au micro a reçu une ovation massive, le public saluant ces années de dévouement d'une chaleur inégalée, accompagnée de larmes discrètes pour un adieu émouvant. La question de sa succession s’est désormais posée : pour les quatre premiers matchs de la nouvelle saison, c’est Miguel Derennes, animateur de France Bleu, qui s’est essayé à cet exercice délicat, tentant d’incarner ce rôle clé de maître de cérémonie au Parc des Princes, sans succès. Le PSG teste donc un nouveau speaker.

Le PSG teste Guizonne

Révélé au grand public en 2005 dans l’émission Star Academy, Jean-Luc Guizonne est à l'essai depuis deux rencontres. Après avoir animé la rencontre face au RC Lens, il a enchainé mercredi soir pour le choc de Ligue des champions face à l'Atletico. Mais le nouveau speaker du Parc peine également à convaincre.

«C'est un four un peu plus à chaque fois»

Le Figaro a notamment critiqué les débuts de Jean-Luc Guizonne. « Les speakers se suivent. Et c'est un four un peu plus à chaque fois. Après Miguel Derennes et Hervé Koller, Paris teste le dénommé Jean-Luc Guizonne depuis deux matchs, face à Lens et l'Atlético. Et ce n'est pas davantage une réussite qu'avec ses prédécesseurs… Nerveux, l'intéressé a fait passer son angoisse par le micro. Moments de malaise en cascade. La bonne volonté y est. Pas le ton, le naturel, la justesse. Il n'est décidément pas facile de prendre la succession de Michel Montana », peut-on lire sur le site web du Figaro.