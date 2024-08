PSG : Une star de Luis Enrique revient sur un moment historique

Axel Cornic

La deuxième journée de Ligue 1 approche et avec elle, la première rencontre du Paris Saint-Germain au Parc des Princes après un déplacement au Havre pour débuter la saison. Ce sera contre Montpellier, une affiche particulière pour un certain Kang-In, Lee, qui la saison dernière avait justement ouvert son compteur avec le club parisien à cette occasion.

Loin du profil type des recrues version QSI, Kang-In Lee en a surpris plus d’un. L’international sud-coréen s’est en effet taillé une place particulière au PSG, avec Luis Enrique qui l’apprécierait tout particulièrement. Et ce vendredi face à Montpellier, il pourrait revivre des moments assez particuliers...

« C’était un but spécial pour moi »

Dans un entretien accordé à la LFP, il est en effet revenu sur son premier but avec le PSG, marqué justement face à Montpellier sur la pelouse du Parc des Princes le 3 novembre 2023. « C’était un but spécial pour moi, puisque c’était aussi mon tout premier but avec le maillot du Paris Saint-Germain sur les épaules. J’espère avoir la chance de marquer plus de buts cette saison que la saison dernière ! Mais le plus important pour moi est de remporter chaque match et d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés » a confié Kang-In Lee.

« Je pense qu'il fait partie de mes 5 buts personnels préférés ! »

« C’est toujours un moment particulier de marquer devant ses supporters. Et je pense que ce but fait partie de mes 5 buts personnels préférés ! » a poursuivi le numéro 19 du PSG. « Je me souviens que je revenais de la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud, et j’avais besoin de faire un bon match, de retrouver des sensations. Il reste un très beau souvenir parce que je me suis senti bien sur le terrain, nous avions remporté une belle victoire et j’avais pu aider l’équipe en marquant ce but ».