PSG : Une date fixée pour ce projet à 700M€ du Qatar

Jean de Teyssière

Le Qatar a de grands projets pour le PSG et l'agrandissement du Parc des Princes en fait partie. L'idéal serait de pouvoir faire passer ce stade à 60.000 places. Problème, le Qatar ne compte pas faire cet agrandissement avant d'être propriétaire du stade. Chose que refuse la mairie de Paris et qui conduit le Qatar a posé un dossier de candidature pour racheter le Stade de France, et la réponse sera connue en fin d'année prochaine.

Le Qatar, propriétaire du PSG, voulait absolument racheter le Parc des Princes afin d'y mener des travaux d'agrandissement de l'enceinte. Mais Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'y est farouchement opposée : « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive ». De quoi pousser le PSG vers le Stade de France ?

La date de remise des dossiers reportés

Au départ, les parties candidates au rachat du Stade de France, estimé à 700M€, avaient jusqu'à mi-novembre 2023 pour envoyer leur dossier de candidature. Mais finalement, la date a été reportée à janvier prochain, en raison du laps de temps jugé trop court par les candidats.

Verdict fin 2024, début 2025