Deschamps est snobé, Riolo pousse un coup de gueule !

Ayant fait toutes ses classes chez les équipes de France jeunes, en plus des Espoirs pendant quatre ans, Amine Gouiri n’a jamais été appelé par le sélectionneur des Bleus en la personne de Didier Deschamps. De quoi lui permettre de changer de nationalité sportive et de représenter l’Algérie. Daniel Riolo a critiqué le temps conséquent entre sa prise de décision et l’annonce.

Amine Gouiri a fait part mardi soir de sa décision de changer de nationalité sportive. Jusqu’ici éligible pour représenter l’équipe de France, après avoir des années évolué chez les Espoirs (de 2019 à 2023), Gouiri n’a jamais été appelé en A par le sélectionneur Didier Deschamps. Résultat, l’attaquant du Stade Rennais a fait le choix des Fennecs et l’a justifié sur X . « Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne. Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire ».

Du haut de ses 23 ans, Amine Gouiri ne peut plus participer aux rencontres de l’équipe de France Espoirs et a suffisamment attendu l’appel de Didier Deschamps. En 2021, pour Le Dauphiné Libéré , l’attaquant formé à l’OL tenait le discours suivant. « Forcément que les Bleus sont dans un coin de ma tête. [...] À moi de continuer de travailler, de tout mettre en œuvre pour y arriver, car parfois ça peut aller vite. Il y a une grosse concurrence aux postes devant, mais peut-être que ma polyvalence m’aidera à l’avenir ». Sa polyvalence ne l’a pas aidé et au final, Amine Gouiri a choisi de tout changer et de représenter la sélection algérienne.

