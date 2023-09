Un mensonge est dénoncé sur Thierry Henry et le gouvernement Macron

Thibault Morlain

Désormais, sur le banc de l'équipe de France Espoirs, on peut retrouver un certain Thierry Henry. Alors que les bords des pelouses lui manquait, le champion du monde 98 n'a pas hésité à dire oui à la proposition de la FFF. Le voilà donc aujourd'hui à la tête des Bleuets et à propos de cette nomination, Philippe Diallo a souhaité rétablir certaines vérités.

Sylvain Ripoll remercié, la FFF a nommé Thierry Henry sur le banc des Espoirs de l'équipe de France. Ancien adjoint de la Belgique mais aussi ex-entraîneur de Monaco et Montreal, la légende des Bleus retrouve un poste de numéro 1, ce qu'il voulait. Et alors qu'il avait été expliqué par certain que le ministère des Sports avait fait pression pour la nomination de Thierry Henry, il n'en serait rien.

« Ça fait partie d’un certain nombre de fantasmes »

Quelle est donc la vérité concernant l'arrivée de Thierry Henry sur le banc des Espoirs ? Au micro de RTL , Philippe Diallo a livré ses vérités. Le président de la FFF a alors démenti tout rôle du ministère des Sports : « Aucunement, ça fait partie d’un certain nombre de fantasmes ».

« Je suis celui qui avait avancé le nom de Thierry Henry »