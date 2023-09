Mbappé obtient son accord, il dévoile les coulisses

Arnaud De Kanel

En désaccord avec la FFF au sujet des droits à l'image, Kylian Mbappé était allé au bras de fer avec l'instance, restant même dans sa chambre lors de séances photos pour certains sponsors. Il y a une dizaine de jours, les deux parties sont tombées d'accord. Philippe Diallo raconte.

La FFF a donné raison à Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG avait déclaré la guerre à Noël Le Graet au sujet des droits à l'image. Très attaché à son image, le capitaine des Bleus ne souhaitait pas faire la promotion de certains sponsors de l'équipe de France et il avait donc snobé certaines séances photos. Un accord a été annoncé il y a à peu près deux semaines. Cette affaire tenait à coeur à Philippe Diallo, le nouveau président de la FFF.

«Je me suis entretenu en direct avec le capitaine Kylian Mbappé»

Ce dernier s'est exprimé sur les ondes de RTL . Il a dévoilé les coulisses des discussions. « Permettez moi de me réjouir, c’était une affaire qui durait depuis un an et demi, deux ans, dont on ne voyait pas l’aboutissement. Et en juin dernier, je me suis entretenu en direct avec le capitaine Kylian Mbappé et le vice-capitaine Antoine Griezmann. On a eu un échange très franc et très transparent. J’ai pu mesurer l’amour de l’équipe de France et du maillot bleu de ces joueurs, et à l’issue de cette réunion en juin, je savais qu’on trouverait un accord car on partageait les mêmes vues. C’est très important car j’ai dit que l’équipe de France était le poumon économique de la FFF. Grâce à l’équipe de France, on génère plus de 100 millions de revenus et ça me permet demain de donner 100 millions au football amateur pour pouvoir le développer », explique Philippe Diallo. Il promet encore du changement.

«Je vais créer un comité de suivi au sein de l’équipe de France»